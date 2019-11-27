Черкесск, , 13:04 — REGNUM Власти Карачаево-Черкесии поставили перед собой задачу вывести республику по продолжительности жизни граждан в зону 80+. Об этом заявил глава региона Рашид Темрезов в ходе совещания, которое провел 26 ноября в КЧР министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

По словам Темрезова, в настоящее время средняя продолжительность жизни в республике составляет 76,1 года. В среднем по Российской Федерации этот показатель составляет 73,6 года. Среди своих соседей по округу Карачаево-Черкесия по продолжительности жизни занимает четвертое место, в целом по России — пятое.

«Как и другие регионы СКФО, мы ставим перед собой задачу войти в группу регионов с продолжительностью жизни 80 плюс досрочно», — приводит слова главы республики его пресс-служба.