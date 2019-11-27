Даллас, США, , 13:01 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 114:99.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард, набравший 28 очков. В составе «Далласа» наибольшую результативность показал разыгрывающий Лука Дончич, на счету которого 22 очка.

На сегодняшний день «Клипперс» занимают седьмое место в турнирной таблице НБА, на счету команды 31 очко после 18 матчей.

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