Москва, , 13:00 — REGNUM Согласно результатам опроса, проведенного сервисом бронирования билетов Туту.ру, каждый пятый респондент хочет получить в подарок от Деда Мороза кругосветное путешествие, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

В опросе приняли участие 3 тысячи человек. На выбор им было предложено 10 вариантов, из которых самым популярным оказалось кругосветное путешествие (19%). Добавим, что ответившие так хотят быть уверены, что не потеряют работу за время отпуска. Вторым ответом стала поездка на Камчатку, Байкал или Сахалин (18%), третьим — путешествие в какую-нибудь отдаленную и «дорогу» страну, например, в Австралию, Новую Зеландию или Японию (14%). Пятерку замыкают такие варианты, как путешествие на райский острова (14%) и поездка по Европе (13%).

Самыми нежеланными подарками стало сафари в Африке (всего 2% респондентов отметили его), отдых на Северном полюсе (3%) и «где-нибудь в горах» (4%).