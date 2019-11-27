Лос-Анджелес, США, , 14:31 — REGNUM Немецкий актёр и режиссёр Вернон Херцог назвал «трусами» съёмочную группу сериала «Мандалорец» за их нежелание использовать куклу малыша Йоды. Об этом 26 ноября сообщил портал IndieWire.

Как оказалось, для съёмок использовали как куклу малыша Йоды, так и компьютерную графику — на случай, если марионетка окажется недостаточно убедительной. Вернон Херцог посчитал, что компьютерная графика в этой ситуации не понадобится, и назвал создателей сериала «трусами».

Напомним, одним из главных героев сериала «Мандалорец» является инопланетный ребёнок неизвестной расы. Малыш Йода (по аналогии с магистром Йодой, одним из главных героев «Звёздных войн») быстро завоевал популярность у зрителей и стал персонажем множества интернет-мемов.

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