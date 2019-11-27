Москва, 27 ноября 2019, 12:54 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв проехали про первой линии Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом Собянин написал 27 ноября в Twitter.
«Пообщались с пассажирами. В целом настроение позитивное», — рассказал он.
По его словам, власти Москвы и Подмосковья будут дальше работать по улучшению движения.
К сообщению прикреплены фото поездки.
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Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 ноября на МЦД-2 произошёл сбой из-за поломки токоприёмника.