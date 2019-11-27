Мельбурн, Австралия, , 12:54 — REGNUM Эксперты по водоплавающим птицам заявили, что настоящие гуси не так агрессивны, как протагонист игры Untitled Goose Game. Об этом сообщило игровое издание Kotaku 26 ноября.

Некоторые специалисты отметили, что повадки гуся из игры переданы довольно реалистично. Тем не менее в настоящей жизни эти птицы не так сильно интересуются людьми и поэтому «не создают им стольких хлопот».

Напомним, Untitled Goose Game — это игра от независимой студии House House. В ней геймеры управляют гусем, который должен терроризировать жителей небольшого городка.