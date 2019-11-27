Энсино, , 14:30 — REGNUM Игроки Call of Duty: Modern Warfare столкнулись с необычной ошибкой — в начале матча их персонажи появляются в небе и при падении разбиваются об землю. Об этом 26 ноября сообщил портал EuroGamer.

С подобной проблемой столкнулись многие игроки. При этом даже если персонажи геймеров не разбивались об землю, то сразу же погибали от рук других пользователей из-за задержки появления.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, разработчики Call of Duty: Modern Warfare анонсировали скорый старт первого сезона в своём проекте. Он добавит в игру новых оперативников, карты для мультиплеера и режимы.

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