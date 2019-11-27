Париж, , 12:37 — REGNUM Издательская компания Focus Home Interactive анонсировала новое DLC (загружаемый контент) для игры The Surge 2 под названием JCPD Gear Pack. Оно уже доступно для пользователей PC, сообщалось на официальном сайте издательства 26 ноября.

https://twitter.com/TheSurgeGame/status/1199281837195059200

Вместе с JCPD Gear Pack в игре появятся новые импланты и экипировка. Помимо этого, разработчики исправили ряд ошибок и улучшили производительность проекта.

Напомним, ролевой экшен The Surge 2 вышел в сентябре 2019 года. Игра получила преимущественно высокие оценки от геймеров и критиков.

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