Сеул, , 12:23 — REGNUM В третьем квартале 2019-го в Южной Корее на свет появились 73 793 младенца, что является самым низким показателем с 1981 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, число новорожденных сократилось на 8,3% по сравнению с третьим кварталом прошлого года.

Суммарный коэффициент рождаемости составил 0,88 ребенка, что также является самым низким показателем. Специалисты отмечают, что для поддержания численности населения данный показатель должен быть выше 2.

Предполагается, что к концу года суммарный коэффициент рождаемости может упасть ниже прошлогоднего показателя в 0,98 ребенка.

В сентябре в стране появились на свет 24 123 малыша, что на 7,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число смертей в стране увеличилось на 2,9%, до 23 563 случаев, число браков — на 10,2%, до 15 800, а число разводов, напротив, сократилось на 15,2%, до 9015 случаев.