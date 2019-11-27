Москва, , 12:08 — REGNUM Евгений Баженов, также известный как BadComedian, выпустил критический обзор сразу на три российских картины. Ролик был опубликован 26 ноября на YouTube-канале видеоблогера.

На этот раз BadComedian подверг критике фильмы «Крымский мост. Сделано с любовью!», «Пришелец» и «Только не они». Он назвал эти картины «трилогией бреда», указав на откровенно слабые места сценариев.

Напомним, фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!» снял режиссёр Тигран Кеосаян, над созданием «Пришельца» работал Александр Куликов, а картину «Только не они» выпустил Александр Бойков. Все эти фильмы вышли на большие экраны в 2018 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Звезда «Гарри Поттера» обманула фанатов, преследуя политическую цель