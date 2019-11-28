Москва, , 06:17 — REGNUM Практически ни один американский чиновник, будь он федеральным или муниципальным (вплоть до первых лиц государства), не может критиковать ЛГБТ, не жертвуя при этом собственной политической карьерой. Об этом заявил в интервью корреспонденту ИА REGNUM Илье Иванову известный американский социолог и психолог, создатель Института исследований семьи Пол Кэмерон.

Пол Кэмерон Esmatly

С той же проблемой сталкиваются учёные: если автор научной работы — не сторонник данного движения, то опубликовать своё исследование в крупном издании он не сможет. В СМИ с критикой ЛГБТ тоже всё скудно: доля её крайне незначительна. При этом, отмечает Кэмерон, США остаются (пока ещё) довольно консервативным государством: уровень рождаемости выше, чем в Европе (даже если не считать мусульманское население), религиозных людей больше, они чаще посещают богослужения и более склонны к многодетности. Либералы в США рожают неохотно — как и в России, подчёркивает Кэмерон.

Пол Кэмерон «Надолго ли сохранится такое положение дел, говорить трудно: либерализм в США нарастает, а убеждённых консерваторов становится всё меньше. К сожалению, такие сомнительные ценности приходят постепенно и в Россию».

ЛГБТ-движение, по мнению Кэмерона, прямо связано с очень низкой рождаемостью, и чем больше будет представителей этого движения, тем хуже будет демографическая ситуация, причём в долгосрочной перспективе проблема может стать нерешаемой в принципе.

Отметим, по данным института Гэллапа, доля граждан США, ассоциирующих себя с ЛГБТ-движением, за последние десятилетия растёт весьма заметными темпами. Если в 2012 году к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации или гендерной идентичности себя относили всего 5,8% миллениалов (родившихся в период с 1980 по 1999 год), то к 2018 году доля таковых составила уже 8,2%.

Полностью беседу с Полом Кэмероном читайте здесь: «Почему ЛГБТ-движение становится сильнее? Интервью».