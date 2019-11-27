Москва, , 12:07 — REGNUM Пострадавшие в автоаварии с участием автобуса в Доминикане туристы из России получат страховые выплаты. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе страховой компании ERV, где были застрахованы все 39 российских граждан.

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Уточнятся, что страховая сумма по полису для каждого гражданина составляет €40 тыс.

«В покрытие входит оплата расходов на медицинскую помощь, транспортировку с места ДТП до госпиталя, в том числе на вертолёте, и медицинскую эвакуацию в Россию», — говорится в сообщении компании.

В компании отметили, что произошедший случай признан страховым.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминиканской Республике. Авария произошла по пути в аэропорт. Сейчас состояние пострадавших оценивается как разной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь. Некоторые туристы вылетели в Россию своим рейсом.