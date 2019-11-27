Москва, , 12:04 — REGNUM Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец рассказал, как можно сделать нерабочим последний день текущего года, сообщает ТАСС.

По его словам, 31 декабря может стать выходным, если сотрудникам будет предоставлен дополнительный день отдыха.

Однако, отметил он, соответствующие меры уменьшат норму рабочего времени, что может привести к снижению зарплаты.

«Поэтому, если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня», — уточнил он.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков призвал даже не дискутировать о том, чтобы 31 декабря стало выходным днем в 2019 году

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2019 года будет в России рабочим днем. Новый рабочий год начнется 9 января 2020 года. Ранее в Роструде сообщили, что работник может уйти на долгие новогодние каникулы, если присоединит к ним свой ежегодный отпуск или его часть.

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