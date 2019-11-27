Элиста, , 12:04 — REGNUM Стадион «Юность» в Элисте дисквалифицировали на один год из-за драки между футболистами и болельщиками во время матча между любительскими командами «Кубань Холдинг» из Краснодарского края и местной «Уралан-Росгвардия» в рамках Лиги чемпионов ЮФО-СКФО (Южного и Северо-Кавказского федеральных округов). О результатах разбирательства Ассоциации футбольных федераций ЮФО — СКФО стало известно 26 ноября.

Команда «Уралан» оштрафована на 20 тысяч рублей за необеспечение безопасности во время футбольного матча, сообщает elista.org.

Драка произошла во второй половине матча — болельщики возмутились решением арбитра, а также грубым нарушением в отношении игрока «Уралана». В потасовке участвовали и фанаты, и футболисты. В результате пострадали четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября фанаты воронежской команды «Факел» попытались напасть на игроков команды после очередного поражения на собственном поле.