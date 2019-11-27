Брянск, , 12:05 — REGNUM Посылку с завернутым в газету бордюрным камнем получил в отделении почтовой связи житель Брянска. Молодой человек ожидал увидеть в посылке двигателя для мотоцикла, который заказал в одной из социальных сетей. Отправителя-мошенника отыскали в Московской области, сообщили 27 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Объявление о продаже двигателя по выгодной цене молодой человек нашёл в тематической группе в интернете. Продавец не настаивал на полной предоплате и просил перевести ему аванс в размере 2,2 тысячи рублей. Покупатель согласился на эти условия и оплатил посылку. Как выяснили полицейские, злоумышленник в почтовой квитанции указал ложный адрес и изменил фамилию отправителя. Однако, установленная в зале почтового отделения камера видеонаблюдения запечатлела лицо подростка, который отправил коробку с камнем.

В отношении 15-летнего жителя города Чехова Московской области, ранее не попадавшего в поле зрения правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело.