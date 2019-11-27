Москва, , 12:07 — REGNUM Срок предварительного следствия по делу украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, продлён ещё на два месяца для проведения ряда следственных действий. Об этом сообщил 27 ноября адвокат обвиняемых Николай Полозов.

Он пояснил, что следствие продлили до 20 января, так как следователю нужно получить «ответы на поручения от оперативников». Самих моряков вызывать не будут.

«Также следствие планирует допросить какого-то свидетеля, какого — не говорят», — приводит слова адвоката «Интерфакс».

Полозов добавил, что защита украинцев продолжит изучать материалы дела по завершении следственных действий. Изъятое с украинских кораблей имущество пока останется в России как вещественные доказательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре Россия вернула Украине задержанные в 2018 году в Керченском проливе бронекатера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу». Экипаж кораблей вернулся на родину еще в сентябре.

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