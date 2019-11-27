Псков, , 11:58 — REGNUM В Пскове до конца 2019 года намерены успеть достроить три новых детских сада. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, объекты сейчас находятся в разной степени готовности, но строительные работы идут в графике.

На улице Народной Пскова к детскому саду № 44 «Снегирёк» возводится пристройка на 80 мест — в ней будут размещены исключительно ясельные группы. Ещё два детских сада на 270 мест возводятся в Пскове и Псковском районе по единому типовому проекту.

В детском саду на улице Звёздной в Пскове пока ведутся внутренние отделочные работы и благоустраивается территория. Детский сад в пригороде Пскова — районе Борисовичи — практически готов.

По словам главы администрации Пскова Александра Братчикова, на оснащение детских садов необходимым оборудованием из бюджета города дополнительно выделено 15 млн рублей.

Планируется, что все три детских сада откроют двери для детей с февраля 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё один детский сад на 270 мест планируется построить в Пскове в районе новой жилой застройки на северо-западной окраине Пскова — в микрорайоне Овсище.

Всего в 2019 году для решения «ясельного вопроса» в Псковской области готовились открыть девять детских садов: три — в Пскове, два — в Великих Луках, четыре — в Псковском районе. Власти региона рассчитывают, что потребность в местах в ясельных группах получится полностью закрыть к 2021 году.

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