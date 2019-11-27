Москва, , 11:54 — REGNUM В Москве с начала работы канатной дороги от Воробьевых гор до стадиона «Лужники» перевезено свыше 1,5 млн человек, сообщили в Стройкомплексе.

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По канатной дорого курсируют 33 комфортабельные закрытые кабины с медиаэкранами и аудиогидом на четырех языках, рассчитанные на восемь человек.

Отмечается, что канатная дорога пользуется популярностью у москвичей и гостей столицы потому, что выполняет сразу три функции: спортивную, транспортную и туристическую.

Как сообщало ИА REGNUM, первая канатная дорога в Москве открылась 26 ноября 2018 года.

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