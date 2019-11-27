Байконур, Казахстан, , 11:52 — REGNUM Для проведения предполетной подготовки на космодром Байконур доставлен транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-16», сообщили 27 ноября в пресс-службе ракетно-космической корпорации «Энергия».

Отмечается, что специалисты уже выгрузили космический корабль из вагона и установили в монтажно-испытательном корпусе. Запуск корабля к Международной космической станции состоится в апреле 2020 года.

Напомним, запуск транспортного грузового корабля «Прогресс МС-13» с космодрома Байконур запланирован на 6 декабря. Стыковка космического корабля с МКС состоится 9 декабря. Перенос даты стыковки связан с запуском американского грузового корабля Dragon, который стыкуется с МКС 7 декабря.

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