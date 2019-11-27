Абакан, , 11:52 — REGNUM До конца 2019 года в Хакасии будут сданы шесть детских садов, сообщили ИА REGNUM 27 ноября в республиканском министерство образования и науки.

О ходе реализации нацпроектов в сфере образования главе Хакасии Валентину Коновалову на заседании 27 ноября доложила министр образования и науки региона Лариса Гимазутина. В том числе прозвучала информация о работе в рамках нацпроекта «Демография».

»В Хакасии в этом году завершается строительство шести детских садов. Строительные работы начались ещё на пяти объектах, закончим в 2020 году. В 2020—2021 годах приступим к строительству ещё двух дошкольных учреждений», — подчеркнула Гимазутина.

По её словам, в текущем году будут также выкуплены четыре здания на 160 мест под «маленькие детские сады».

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова заявила, что в России почти решена проблема доступности детских садов для детей в возрасте от трёх до семи лет.

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