Ставрополь, , 12:03 — REGNUM Более 60 врачей и фельдшеров на Ставрополье устроились на работу в сельскую местность по программе «Земский доктор» с начала 2019 года. При этом регион в текущем году получил возможность привлечь в отдаленные от центра территории 81 врача дефицитных специальностей и десять фельдшеров, сообщили ИА REGNUM 27 ноября в пресс-службе министерства здравоохранения края.

Напомним, госпрограмма «Земский доктор» нацелена на устранение кадрового дефицита в здравоохранении. По ней на работу в медицинские организации сел и городов с населением до 50 тыс. человек привлекаются врачи, а с 2018 года еще и фельдшеры. За участие в программе они получают единовременную выплату: врачи — 1 млн рублей, фельдшеры — 500 тыс. рублей.

«Укомплектовать кадрами медучреждение — непосредственная обязанность главных врачей. В настоящее время мы активно принимаем документы от участников программы и ждем на работу докторов и фельдшеров из других регионов», — отметил первый замминистра здравоохранения Ставрополья Юрий Литвинов.

Сообщается, что для привлеченных специалистов действуют льготы. Так, органы местного самоуправления, по возможности, обеспечивают медработников жильем, устраивают их детей в детские сады и школы.

Добавим, что программа «Земский доктор» реализуется в Ставропольском крае с 2012 года. С тех пор, по данным регионального минздрава, на работу в медучреждения устроились 912 специалистов.

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