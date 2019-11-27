Старый Оскол, Белгородская область, , 11:54 — REGNUM В злоупотреблении должностными полномочиями подозревают бывшего начальника 3-го договорного отряда федеральной противопожарной службы города Старый Оскол Белгородской области, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Мужчина через подконтрольную ему коммерческую организацию заключил договоры на поставку спецодежды для своего подразделения. Деньги фирма получила, а обмундирование пожарным так и не досталось.

По версии следствия, с октября 2015 по 2019 годы подозреваемый участвовал в управлении коммерческой организацией, единственным директором и учредителем которой является его родственница. С февраля по сентябрь 2019 года мужчина заключил 26 договоров поставки спецодежды между возглавляемым им подразделением противопожарной службы и этой фирмой. Из федерального бюджета на счета организации были перечислены более 2,5 млн рублей, при этом обязательства по договору не были исполнены.

Уголовное дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».