Вашингтон, , 14:27 — REGNUM В игру Destiny 2 на сервисе Google Stadia играет в несколько десятков раз меньше игроков, чем на других платформах. Об этом 26 ноября на своей странице в Twitter рассказал старший редактор The Verge Том Уоррен.

https://twitter.com/tomwarren/status/1199263450956017664

По словам Уоррена, в Destiny 2 на Stadia играют около 19 тыс. человек (для сравнения: на консоли PS4 онлайн составляет около 454 тыс. человек). Поэтому геймеры на новой платформе не могут подключиться к активной игре в течение длительного времени.

Напомним, Destiny 2 — это многопользовательский ролевой шутер от создателей Halo, студии Bungie. Релиз игры состоялся в 2017 году.

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