Роквилл, США, , 11:44 — REGNUM Агрессивно-настроенные игроки Fallout 76 нашли способ безнаказанно убивать мирных геймеров при помощи радиации. Об этом сообщила «Игромания» 26 ноября.

В Fallout 76 нельзя убивать персонажей игроков, которые не используют PvP («игрок против игрока») режим. Однако они всё ещё могут получать урон от радиации.

Агрессивные геймеры используют эту игровую особенность и стараются окружить миролюбивых противников минами или сбросить рядом с ними атомную бомбу. Таким образом, «пацифисты» всё равно получают большой урон и погибают.

В Bethesda заявили, что они знают о проблеме и работают над её устранением. В ожидании спасения от разработчиков, геймеры начали создавать собственные своды правил по противостоянию любителям радиации.

Напомним, игра Fallout 76 знаменита необычными конфликтами внутри игрового сообщества. Недавно в проекте разгорелась классовая война: обладатели премиальной подписки сражались с «бедными» игроками.

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