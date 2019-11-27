Челябинск, , 11:40 — REGNUM В Челябинской области резко вырос уровень заболеваемости ОРВИ среди детей в возрасте от 7 до 14 лет. Он приблизился к эпидемическому порогу, сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора.

Во всех остальных возрастных группах ситуация лучше. Там уровень заболеваемости пока на 6% ниже эпидпорога.

Как сообщало ИА REGNUM, на 22 ноября в регионе привили от гриппа более 1,1 млн человек. А за 47-ю неделю года заболеваемость ОРВИ возросла на 8,3%.

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