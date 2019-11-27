Москва, , 11:35 — REGNUM Apple отчиталась об устранении неточностей при отображении Крыма и Севастополя. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 ноября, об этом шла речь в ходе встречи главы комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарёва («Единая Россия») и представителя компании Дарьей Ермолиной.

Представитель Apple рассказала об устранении неточностей в отображении Республики Крым и города Севастополя как территории России в приложениях «Карты» и «Погода» на электронных устройствах корпорации.

Комитет по безопасности и противодействию коррупции, и комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России оставляют на контроле вопросы защиты Конституции РФ и суверенитета страны от вмешательства извне, отметил Пискарёв.

Ранее корпорация попросила дополнительное время до 10 июня для уточнения в центральном офисе в США технических и временных возможностей по дальнейшей корректировке своих сервисных программ.

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