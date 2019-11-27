Челябинск, , 11:33 — REGNUM В Челябинской области за 47-ю неделю 2019 года зарегистрировано 21 975 случаев ОРВИ. Этот показатель составил 66,7 на 10 тыс. населения, сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора.

По сравнению с предыдущей неделей прирост составил 8,3%. При этом эпидпорог в большинстве возрастных групп пока не достигнут.

Как сообщало ИА REGNUM, на 22 ноября в регионе привили от гриппа более 1,1 млн человек. Это больше 30% всех южноуральцев.

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