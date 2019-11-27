Токио, 27 ноября 2019, 11:40 — REGNUM Папа Римский Франциск одобрительно отозвался о переговорах РФ и Украины по Донбассу, сообщило 26 ноября издание Vatican News.
В ходе визита в Японию Франциск заявил, что вопросы международного равновесия не в его компетенции, но нужно делать всё возможное для остановки производства оружия и войн.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее осуждённый в РФ за терроризм участник обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной Олег Сенцов заявил, что Украине необходимо вернуть ядерное оружие.
Читайте также: Сенцов призвал вернуть Украине ядерное оружие