Токио, , 11:40 — REGNUM Папа Римский Франциск одобрительно отозвался о переговорах РФ и Украины по Донбассу, сообщило 26 ноября издание Vatican News.

В ходе визита в Японию Франциск заявил, что вопросы международного равновесия не в его компетенции, но нужно делать всё возможное для остановки производства оружия и войн.

«Например, дело Украины и России касалось не оружия, а переговоров об обмене пленными, и это был позитивный момент. В Донбассе они думают о планировании другого государственного режима. Ведутся обсуждения. Это положительный шаг», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее осуждённый в РФ за терроризм участник обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной Олег Сенцов заявил, что Украине необходимо вернуть ядерное оружие.

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