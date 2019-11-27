Ирвайн, США, , 11:41 — REGNUM Геймеры смогут бесплатно поиграть в Overwatch до 4 декабря 2019 года. Об этом сообщили разработчики из Blizzard Entertainment на своей странице в Twitter 27 ноября.

https://twitter.com/Blizzard_Ent/status/1199477265039548416

Акция пройдёт на PC и консолях PS4 и Xbox One. Во время бесплатного периода игрокам будут доступны все персонажи и режимы.

Напомним, Overwatch — это многопользовательский командный шутер от компании Blizzard Entertainment. В ближайшие годы разработчики планируют выпустить сиквел проекта.

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