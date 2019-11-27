Малгобек, Ингушетия, , 11:29 — REGNUM В Ингушетии был установлен факт захвата земельного участка площадью 0,5 гектара. Он был выделен под строительство школы в селении Верхние Ачалуки Малгобекского района.

«По факту самовольного захвата депутатами муниципального образования были направлены обращения в адрес прокурора республики, главы администрации Малгобекского района и министра строительства», — говорится в сообщении министерства строительства региона.

Общая площадь земли, предоставленной для строительства школы на 720 мест, составляла 3,5 га. В настоящее время демонтировано ограждение, установленное неизвестными лицами, и восстановлены прежние границы участка. В минстрое отметили, что участок под школу на улице Совхозной площадью 3,5 га ранее передал республике в безвозмездное пользование житель села Сергей Беков.