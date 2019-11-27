Челябинск, , 11:27 — REGNUM В Челябинской области прививки от гриппа сделали более 1,1 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

Такие данные приведены на 22 ноября. Всего в регионе проживают более 3,4 млн человек. Таким образом, вакцинированы уже более 30% населения.

В ведомстве отмечают, что бесплатно от гриппа можно привиться в государственных и муниципальных поликлиниках, а также в образовательных учреждениях и на здравпунктах предприятий. За счёт своих средств можно привиться в частных медорганизациях, которые имеют лицензию на вакцинопрофилактику.