Париж, , 11:41 — REGNUM Создатели игры Life is Strange 2 выпустили трейлер полного сезона (игра разделена на пять эпизодов) своего проекта. Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале франшизы 26 ноября.

Life is Strange 2 рассказывает о приключениях двух братьев, один из которых обладает сверхспособностями. После трагичной смерти отца юношам предстоит покинуть родной дом.

Напомним, последний, пятый эпизод Life is Strange 2 выйдет 3 декабря 2019 года. Новые сюжетные главы проекта выходят раз в несколько месяцев, начиная с сентября 2018 года.

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