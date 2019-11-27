Гонконг, Китай, , 11:29 — REGNUM Традиционный уличный парад, который должен был пройти в Гонконге 25 января, отменен в целях безопасности. С таким заявлением выступила исполнительный директор Туристического департамента правительства автономии Дейн Чэн.

Красочное шествие приурочено к наступлению Нового года по лунному календарю. В этом году власти сочли, что проводить его в городе, где несколько месяцев идут протесты, слишком рискованно.

По словам Чэн, уличный парад заменят другим мероприятием с элементами карнавала, развлечениями и выступлениями артистов. Площадка для шоу пока не выбрана.

Новогодний уличный парад проводили в Гонконге с 1996 года, его отмена произошла впервые. Красочное шествие с цирковыми артистами, музыкантами и мастерами восточных единоборств собирало сотни тысяч зрителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что население устало от многомесячных протестов. Она исключила дальнейшие уступки протестующим для снижения напряжённости в обществе.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Гонконга больше не намерена уступать протестующим