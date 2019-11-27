Копенгаген, , 11:26 — REGNUM В настоящее время многие партии в датском Фолькетинге рассматривают варианты ограничения продаж веселящего газа. По словам министра здравоохранения Дании Магнус Хойнике, власти должны сделать все, чтобы пресечь его распространение.

«Мы должны сделать все, что необходимо, для ограничения продаж веселящего газа. Мы не можем просто отсиживаться, когда целое поколение молодых людей начинают экспериментировать с этим продуктом, который очень опасен для здоровья», — заявил министр. Газ на некоторое время вводит человека в состояние опьянения и эйфории, но вместе с тем и способствует падению уровня кислорода в крови, из-за чего может возникнуть кислородное голодание. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Как правило, приобрести веселящий газ в Дании вполне возможно, хотя официальная продажа продукта запрещена. Однако он без всяких препятствий продается через интернет. Газ также используется в некоторых медицинских процедурах, однако в таких случаях он всегда смешивается с кислородом.