Нур-Султан, , 11:11 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве по надзору и контролю над обеспечением безопасности полетов подписали представители авиационной администрации Казахстана и департамента гражданской авиации министерства транспорта, коммуникаций и первичного сектора Арубы. Об этом сообщили 27 ноября в пресс-службе казахстанского комитета гражданской авиации.

В рамках соглашения стороны договорились сотрудничать в сфере обеспечения надзора за безопасностью полетов воздушных судов, которые находятся в реестре гражданских воздушных судов Арубы и базируются в Казахстане.

Кроме того, 26 ноября агентство гражданской авиации Бермудских островов подписало аналогичное соглашение с авиационной администрацией Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов заявил, что международный аэропорт Алма-Аты планирует купить турецкая компания.

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