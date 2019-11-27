Копенгаген, , 11:26 — REGNUM Согласно новому отчету Энергетического управления Дании, в 2018 году количество использованного угля для производства энергии было больше, чем в 2017-м. В качестве причины называют тот факт, что в 2018 году в Дании было меньше ветра, и, соответственно, пришлось восполнять недоработку ветряных мельниц.

Глава одного из подразделений управления Расмус Мунк Сёренсен назвал это «небольшой кочкой на дороге». «Мы строим все больше ветряных мельницы, и их доля в выработке энергии так или иначе растет. Просто в 2018 году ветра оказалось меньше, чем обычно, поэтому пришлось восполнять дефицит за счет угольных фабрик», — добавил Сёренсен. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Министр климата Дании Дан Йёргенсен, напротив, считает показатели отчета «очень серьезными». «Быть может, речь идет лишь о небольшом повышении использования угля, но не стоит забывать, что мы ставим перед собой цель резкого сокращения выбросов СО2», — заявил глава ведомства. В настоящее время министр участвует в разработке законопроекта, который обязует нынешнее и все последующие правительства вести работу по сокращению выбросов углекислого газа на 70% к 2030 году.