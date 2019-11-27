Москва, , 11:16 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин поручил своему заместителю по вопросам градостроительной политики и строительства Марату Хуснуллину проработать вопрос сохранения киноцентра «Соловей» на Красной Пресне. Об этом 27 ноября заявил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов («Единая Россия») на заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Могу сказать как председатель Московской организации союза кинематографистов, ведущие и уважаемые люди уже обратились по поводу «Соловья». Никита Сергеевич (Михалков, — прим. ИА REGNUM) лично разговаривал с Сергеем Семеновичем, тот отдал на проработку этот вопрос Хуснуллину. Думаю, что трудно сильнее оказать воздействие, чтобы «Соловей» сохранился в том виде, котором он находится сегодня», — сказал Герасимов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года стало известно, что компания «Киноцентр» получила разрешение на строительство гостиницы с культурно-досуговым комплексом по адресу: улица Дружинниковская, владение 15, где расположен киноцентр «Соловей». Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отмечал, что инвестор планировал построить на месте киноцентра новое здание и получил для этого необходимые документы. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов также сообщал, что проект перестройки киноцентра «Соловей» является законным.

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