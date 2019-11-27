Пермь, , 10:45 — REGNUM Пермские судебные приставы выставили на торги дом и квартиру женщины, чья кредиторская задолженность составила 1,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Арест имущества стал возможен после того, как приставы установили местонахождение пермячки. На основании фотографии, опубликованной в соцсети, приставы сделали вывод, что женщина находится в Австрии.

На фото пермячка была в свадебном платье. К изображению имелся комментарий «Свадьба в Вене».

Оказалось, что должница вышла замуж за иностранца и уехала на постоянное место жительства в другую страну, при этом оставив в Пермском крае долги. Кредит оформлен под залог жилого дома и четырехкомнатной квартиры.