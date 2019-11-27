Москва, , 10:40 — REGNUM Большинство жителей России (68%) имеют домашних животных (68%), чаще всего — это кошки и собаки. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Заводят животных в основном молодые люди 18−24 лет (76%) и жители сёл (82%). Беспородные кошки живут у 39%, породистые — у 15%. Владельцев беспородных и породистых собаки оказалось поровну (по 19%).

Реже заводят сельских домашних животных (7%), мелких животные, аквариумных рыбок, декоративных птиц (по 3% соответственно) и экзотических животных (1%). Не имеют никаких животных дома 32% граждан РФ.

Опрос проведён 23 ноября 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, порядка 15% жителей России отказываются от животных в доме из-за аллергии, ещё 11% — из-за отсутствия места в доме, нелюбви к животным и проблемы гигиены.

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