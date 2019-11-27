Париж, , 11:24 — REGNUM Профсоюзы фермеров Франции объявили о проведении забастовок работников агросектора по всей территории страны. Особенно крупные акции протеста ожидаются в Париже и Лионе.

27 ноября Федерация работников агросектора Франции (FNSEA) и Ассоциация молодых фермеров (JA) планируют провести акции протеста по всей территории Франции. Как сообщает издание Le Point, фермеры на тракторах намереваются блокировать подъезды к крупным городам, а также провести демонстрации возле Триумфальной арки в Париже.

В соответствии с заявлением председателя FNSEA Кристиана Ламберта, целью акций протеста является оказать давление на правительство, дистрибьюторов и скупщиков сельскохозяйственной продукции для выравнивания торгового баланса между городами и сельской местностью. Предполагалось, что принятый 30 октября 2018 года закон Egalim (Закон о питании или Закон о балансировании торговых отношений в сельскохозяйственном и пищевом секторах и обеспечении натуральными и доступными продуктами питания) нормализует отношения в агросекторе, но, по заявлением фермеров, особой разницы они не заметили.

Демонстрации фермеров должны пройти по всей территории Франции. В регионе Рона-Альпы они намеревались перекрыть автострады на подъезде к Лионе с севере (в районе Лимоне), на юге (в районе Тернея) и на востоке (в районе Бено). Как сообщают представители FNSEA и JA, в каждой точке должны расположиться около 50 тракторов. Крупные демонстрации должны пройти в Париже, куда фермеры намеревались приехать на тысяче тракторов, а также в Тулузе и Воклюзе.