Пермь, , 10:35 — REGNUM В Пермском крае за десять месяцев 2019 года показатель заболеваемости ВИЧ составил 97,4 на 100 тысяч населения. По сравнению с 2018 годом отмечен спад на 11%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

В настоящее время в регионе числится 29 886 ВИЧ-инфицированных граждан. Эпидемически неблагополучными территориями названы четыре города: Березники, Чусовой, Александровск и Лысьва.

По данным краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, на 22 ноября снижение заболеваемости отмечается в 24 муниципальных образованиях, среди которых названы Пермь, Березники, Губаха, Добрянка, Краснокамск, Кунгур, Лысьва, Чайковский.

Наибольшие показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией зафиксированы в Лысьве (224,32 на 100 тыс. населения), Березниках (182,66 на 100 тыс. населения), Александровске (179,44 на 100 тыс. населения), Соликамске (153,93 на 100 тыс. населения), Чусовом (150,65 на 100 тыс. населения).