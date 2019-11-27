Уфа, , 10:38 — REGNUM Двух мужчин в Уфе обвиняют в использовании поддельных справок от нарколога. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии представителей ведомства, два жителя Уфы предоставили поддельные справки от нарколога для того, чтобы получить водительские удостоверения.

По данному факту было возбуждено уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ.

Отмечается, что помимо этого прокуратура Уфы через суд лишила девять граждан права управления транспортными средствами, которые состояли на учете нарколога.

Также стражи порядка добились блокировки доступа к сайтам, на которых была размещена информация о продаже медицинских документов.