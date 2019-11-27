Бишкек, , 10:22 — REGNUM Среди учителей русского языка и литературы состоится конкурс на тему «Мой путь в профессию», сообщили 27 ноября в пресс-службе министерства образования и науки республики.

Отмечается, что конкурс пройдёт с 1 декабря 2019 года по 31 марта 2020 года. В рамках первого этапа конкурса будет отобрано 30 лучших эссе, а на втором этапе пройдут мастер-классы с учителями русского языка и литературы с мировым именем.

Кроме того, на втором этапе учителя создадут видеоролики со своим видением методики преподавания русского языка. Планируется, что в конкурсе примут участие более 300 человек. По итогам двух конкурсов будут отобраны 10 учителей, которые получат сертификат на поездку в Москву в августе 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября эксперт Марат Суюнбаев заявил, что перевод киргизского языка на латиницу негативно скажется на трудовых мигрантах, работающих в России.

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