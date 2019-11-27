Москва, , 10:21 — REGNUM Согласно результатам опроса, проведенного порталом TourDom.ru, всё больше российских туристов готовы отказаться от All inclusive. Так, 46% респондентов предпочитают приобретать туры, в стоимость которых входит только завтрак, сообщается на портале.

Эта группа респондентов, по их же словам, не хочет привязываться к отелю и хочет иметь возможность самим распоряжаться своим временем. Четверть опрошенных рассказали, что им больше нравятся туры с системой питания HB — то есть завтрак и ужин. Ранее крайне популярный у туристов из России All inclusive сдает позиции: за него проголосовали лишь 18% респондентов, преимущественно — семьи с детьми.

Эксперты добавили, что важно принимать во внимание тот факт, что география стран в этом вопросе имеет большее значение. Руководитель двух офисов компании «Ларуссия» Наталья Рябцева пояснила: «Туры в страны Юго-Восточной Азии, а также в Европу туристы чаще берут на завтраках. Отдых в Карибском бассейне (Куба, Доминикана, Мексика) бронируют по системе «Всё включено». По экзотическим направлениям (Мальдивы, Сейшелы) такая же тенденция — туристы не рискуют и выбирают тип питания «полный пакет». Страны с недешевым питанием (ОАЭ, Израиль) покупают с включенными хотя бы завтраками и ужинами».