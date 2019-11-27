Санкт-Петербург, , 10:29 — REGNUM Круизная компания MOBY SPL отменила намеченные ранее круизы по Балтийскому морю на пароме Princess Anastasia («Принцесса Анастасия»). Об этом сообщили представители компании.

Напомним, ранее круизы на этом пароме после инцидента в водах Швеции были отменены в период с 14 по 20 ноября. Судно ушло на внеплановый ремонт.

Новая отмена круизов объясняется «необходимостью проведения дополнительного обследования и технических работ», в связи с чем выход парома из дока откладывается.

«Дополнительно отменены отправления парома из Санкт-Петербурга 28 и 30 ноября и из Хельсинки 29 ноября и 1 декабря <…> Также в предупредительных целях компания MOBY SPL закрывает продажи круизов с отправлениями до 5 декабря 2019 года включительно», — говорится в сообщении перевозчика.

Отвечая на многочисленные вопросы в соцсети о причинах отмены круизов, в компании заявили, что проведение дополнительных проверок необходимо для завершения технических работ, как этого требует международное законодательство в области мореплавания.

«Конечно, всё это делается в первую очередь в целях безопасности наших пассажиров, которые будут путешествовать с нами. Поэтому мы благодарим вас за понимание и терпение», — отметили в MOBY SPL.

Как сообщали СМИ, 6 ноября паром «Принцесса Анастасия», шедший из Стокгольма в Хельсинки, а затем в Санкт-Петербург якобы наскочил на мель возле острова Лидингё в Швеции. На борту находилось 1065 человек, никто не пострадал. Судно вернулось в порт шведской столицы.

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В компании MOBY SPL эту информацию опровергли, заявив, что вернуться в порт Стокгольма парому пришлось в связи с временными перебоями в системе электропитания на борту парома и перезапуском генератора.

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