Уфа, , 10:24 — REGNUM Уфа вошла в топ-10 городов с высоким качеством жизни. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте Финансового университета при правительстве РФ.

Эксперты университета выяснили качество жизни в российских городах. При анализе исследователи учитывали мнения жителей о разных сторонах их жизни.

В текущем году исследование проводилось в 78 городах России с населением более 250 тысяч жителей.

В результате, Уфа оказалась на девятой строчке рейтинга.

«Чемпионом» рейтинга стала Казань. Грозный и Тюмень заняли вторую и третью строчки топ-10.

Напомним, что данное исследование проводится специалистами университета с 2014 года.