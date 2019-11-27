Екатеринбург, , 10:16 — REGNUM Актёр Михаил Ефремов выступил с шуточной песней о гранитном благоустройстве Екатеринбурга. Об этом сообщает ЕТВ.

Ефремов исполнил композицию во время своего моноспектакля «Господин хороший» в екатеринбургском Дворце молодёжи.

«Нет дороже плитки ничего! На нее потратить, сколько хочешь, можно, И, проставив сумму «итого», Под плитой похоронить бюджет дорожный», — поётся в песне.

Отдельно актёр высмеял мэра Екатеринбурга Александра Высокинского:

«Я по Ленина гулял, поскользнулся и упал, Повредил себе плечо и ноги-руки. В это время мэр читал книгу Маркса «Капитал», Издавал при этом радостные звуки».

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге вновь просрочили сроки ремонта тротуаров в центре города. Основные работы должны были завершиться к 23 ноября 2019 года, но по состоянию на утро 27 ноября 2019 года на многих участках проспекта Ленина до сих пор не уложен гранит.

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