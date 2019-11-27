Джакарта, , 10:14 — REGNUM Главнокомандующий национальной полиции Индонезии Идхам Азис впервые отправился с рабочим визитом в Папуа вместе с командующим вооруженными силами страны Хади Тжахжанто, сообщает Kompas.

Известно, что главнокомандующий национальной полиции и командующий вооруженными силами страны намерены оценить ситуацию в регионе в преддверии Рождества и Нового года.

«Рабочий визит в город Вамена состоится в преддверии рождественских и новогодних праздников», — говорится в заявлении отдела полиции по связям с общественностью.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа 2019 года во многих населенных пунктах Папуа прошли демонстрации, некоторые из которых переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

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