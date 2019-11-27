Кемерово, , 10:13 — REGNUM Районы и города Кузбасса готовятся к новогодним праздникам, сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

Так, во всех районах на площадях общественных мероприятий Новокузнецка идёт монтаж и установка елей, снежных городков, аттракционов, заливаются катки.

В Березовском началось строительство снежных городков. На центральной площади установят фигуры изо льда и снега. Горки по пожеланиям горожан будут только снежные. Приобретено 200 разноцветных ёлочных шаров.

1 декабря в Киселевскезаработают городские катки с прокатом. На стадионе «Шахтёр» уже установлена новогодняя ель, монтируется система праздничной иллюминации. Готовы к работе пункты проката коньков. В районе Березовой рощи работает лыжная база.

Улица Ленина в Анжеро-Судженске оформлена световыми растяжками, а на площади Ленина ели украсили элементами свето-динамичного освещения.

В Прокопьевска на площадях драмтеатра и «Снежинка» установят ели и снежные городки. Фасады зданий учреждения образования, культуры и спорта украсят новогодней символикой.

С 1 декабря в Гурьевском районе заработают новогодние площадки на стадионе «Спринт» и площади Юбилейной.

В Таштагольском районезалили пять ледовых площадок и катков. Устанавливают и украшают новогодние елки на площадях. На горе Туманной готовится 50-метровая трасса для катания.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Кемерове побывал всероссийский Дед Мороз.

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