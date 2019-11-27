Москва, , 10:10 — REGNUM Сотрудники следственного комитета России рассказали, что они планируют начать проверку туроператора Coral Travel. Причина этого — возможное оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Причиной послужил трагический случай, произошедший в мае 2013 года. В отеле на острове Крит 11-летний мальчик Никита увидел, как во время вечерней развлекательной программы аниматор украл ноутбук и телефон. Никита попросил мужчину вернуть гаджеты, но тот отвел его в безлюдное место и нанес более 20 ударов ножом. К счастью, врачи смогли спасти жизнь ребенку. Преступник был пойман, им оказался Сирино Шрейвер, приехавший из Нидерландов.

В 2016 году мама пострадавшего мальчика подала в суд на отель и туроператора. Суд удовлетворил иск к отелю и обязал его выплатить все необходимые деньги, однако иск к туроператору отклонил, объяснив это тем, что Никита пострадал от руки сотрудника отеля, не имеющего отношения к Coral Travel. Однако в 2018 году верховный суд России пересмотрел решение и перенаправил дело на дальнейшее рассмотрение. Сейчас оно попало в руки Следственного комитета РФ.